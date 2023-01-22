نجم المنتخب الأردني ينضم للدوري الفلسطيني

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22 يناير 2023 . الساعة 20:19 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

أعلن نادي بلاطة إتمام تعاقده مع المدافع الدولي فراس شلباية للعب مع الفريق في مرحلة الإياب دوري المحترفين بالضفة الغربية.

وجاء انتقال شلباية للجدعان رغم تلقيه عدد من العروض للعب لأحد الأندية الأردنية، لكن اللاعب فضل خوض التجربة مع بلاطة الذي يسعى لتجديد آماله في المنافسة على لقب دوري المحترفين.

وكان شلباية قريبا من الانتقال لصفوف الحسين إربد خلال الأيام الماضية، خاصة وأن تأخر اصدار تصريح دخوله للضفة كاد أن يتسبب في افشال صفقة انتقال لبلاطة.

ووصل شلباية إلى مدينة نابلس ليتم الإعلان بعدها مباشرة عن انتقاله لبلاطة بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، حيث من المتوقع أن يتواجد في قائمة الفريق لمباراة ثقافي طولكرم في افتتاح الجولة الخامسة عشر من الدوري.

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#الدوري الفلسطيني #المنتخب الفلسطيني #نادي بلاطة

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