يوفنتوس يعرض نجمه على أندية أوروبية

كشفت تقارير صحافية عن عرض إدارة نادي يوفنتوس مهاجم الفريق، الصربي دوشان فلاهوفيتش على أندية أوروبية، أبرزها مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين.

ووفقًا لموقع "90Min" فإن يوفنتوس قرّر عرض فلاهوفيتش على عدة أندية أوروبية في ميركاتو يناير أو في الصيف، مع اهتمام كل من مانشستر يونايتد وأرسنال، باللاعب الصربي صاحب الـ22 عامًا من الموسم الماضي، كما أعلم يوفنتوس كُلًّا من تشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ أيضًا بتوفّر فلاهوفيتش في قائمة الراحلين.

في الوقت الحالي، مانشستر يونايتد وأرسنال هم أبرز الفرق المرشحة للفوز بخدمات فلاهوفيتش، خاصةً مع قرب حسم مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، كما يحتاج الفريقان إلى مهاجم شاب قبل بداية الموسم المقبل.

وتعرّض يوفنتوس لعقوبة قاسية من رابطة الدوري الإيطالي هذا الأسبوع بخصم 15 نقطة من الفريق بعد ثبوت ارتكاب إدارته لمخالفات مالية، ليتراجع الفريق من المركز الثالث إلى المركز العاشر، مما سيطلب مجهودًا مضاعفًا لضمان مقعد مؤهِل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل أو حتى في أي منافسة قارّية.

ويعلم مسؤولو السيدة العجوز موقف اللاعب ومستعدون للتفاوض حول بيعه؛ لكنهم يتطلعون على الأقل لاسترداد المبلغ الذي دفعوه مقابل التعاقد معه العام الماضي. حيث حصل فيورنتينا على 70 مليون يورو مع 10 ملايين يورو كإضافات.

المصدر / وكالات