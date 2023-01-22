غزة: الجنايات الكبرى تصدر حكماً بالمؤبد في قضية محاولة قتل

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى بغزة، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد على المتهم (س/غ) عما أدين به من التهم المسندة إليه في قضية محاولة القتل وإيقاع أذى بليغ والسطو على بيت سكني والسرقة منه.

وقالت الهيئة، إن المتهم ارتكب جريمة خلال عام 2022 عندما سطا على منزل المجني عليها (س.ب) وعندما اكتشف أمره اعتدى عليها بالضرب وأشعل النار في المنزل بهدف قتلها وإخفاء آثار جريمته.

وبينت أن المباحث العامة استطاعت بالتعاون مع طواقم التحقيق من الوصول إليه ومعرفة شخصيته خلال فترة وجيزة، ومن ثم أحيل للمحاكمة حسب الأصول.

يذكر أن هيئة الجنايات الكبرى بمحكمة بداية غزة تعمل منذ تشكيلها قبل عام تقريبًا على نظر الدعاوى الجنائية الخطيرة وسرعة الفصل فيها مع إعطاء المتهمين كافة حقوقهم القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين