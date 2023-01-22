"الإفتاء المصرية": غدًا غرة شهر رجب

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن ثبوت رؤية هلال شهر رجب، وعليه يكون يوم غدٍ الإثنين هو غرة شهر رجب لعام 1444 هجرية.

وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان مساء اليوم الأحد: " استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية".

وتابعت "قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا".

المصدر / فلسطين أون لاين