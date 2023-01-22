بدران: "السركجي" كان قائدا مميزا وصاحب همة عالية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي حسام بدران، إن الشيخ يوسف السركجي كان قائدا مميزا في مختلف المجالات الدعوية والإدارية والتنظيمية والعسكرية، وصاحب همة عالية يندر أن تراها بين الناس.

واستذكر بدران عن مآثر قائد القسام في الضفة يوسف السركجي في الذكرى الـ21 لاستشهاده -التي توافق اليوم- في عملية اغتيال بنابلس، برفقة الشهداء القساميين نسيم أبو الروس وجاسر سمارو وكريم مفارجة.

‏وأوضح بدران أن فكرة المقاومة كانت راسخة في نفس "السركجي" وعقله منذ السنوات الأولى للحركة قبل الانطلاقة.

وأضاف: "كان قريبا من المقاومين وعلى تماس مباشر مع العمل المقاوم، في زمن بعيد سبق فترة انكشاف أمره للجميع‏".

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ووصفه بأنه "الخلوق الرقيق عفيف اللسان سليم الصدر، يحب إخوانه ويقدرهم كبارا كانوا أو صغارا، يؤمن بأهمية وحدة الصف الداخلي وخطورة الفتنة واختلاف القلوب".

وتابع بدران: "حظي بإجماع إخوانه عليه، فحفظ سرهم وأذاع خيرهم وأحبهم من كل قلبه دون أن تكون له حاجة عندهم، وهو رجل العلم والمحراب العابد الذاكر الذي لا يتعالى على أحد".

وأردف: "سلام عليك في الخالدين أخي ورفيق دربي وشيخي أبو طارق، وسلام على إخوانك الذين كانوا معك في الميدان ورافقوك في الشهادة نسيم وجاسر وكريم، ولكل منهم قصة وحكاية وعنوان بطولة وتميز".

المصدر / فلسطين أون لاين