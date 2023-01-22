4 انتصارات وتعادل وحيد في مباريات الدوري بغزة

غزة/ وائل الحلبي:

حافظ اتحاد الشجاعية على قوة حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الممتاز، بفوزه الثمين على شباب جباليا بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب اليرموك وسط غزة، في ختام الجولة السادسة عشر.

واستعاد الشجاعية بهذا الفوز المركز الثاني برصيد 33 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن شباب رفح الذي يتساوى معه برصيد النقاط، وتجمد رصيد شباب جباليا عند 23 نقطة في المركز الخامس.

سجل هدفي الشجاعية يسار الصباحين (60) وعلاء عطية من ركلة جزاء (78).

الهلال x شباب خانيونس

استعاد الهلال ذاكرة الانتصارات بفوزه الثمين على شباب خانيونس بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين وسط مدينة غزة.

الهلال رفع رصيد نقاطه إلى 20 نقطة في المركز السادس، وبقي رصيد شباب خانيونس عند 16 نقطة في المركز التاسع.

تقدم الهلال عبر محمد البطراوي لاعب شباب خانيونس الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه (45+3)، ومحمد خليفة (81).

دوري الدرجة الأولى

نجا بيت حانون الأهلي من الخسارة بتعادل صعب ومثير أمام ضيفه الأمل بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت حانون، في اطار نفس الجولة من دوري الدرجة الأولى.

ولم يفلح الحوانين في استثمار الفرصة لتذليل الفارق مع أهلي غزة ونماء، ليبقى الفريق في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، ورفع الأمل رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن.

افتتح الأمل التسجيل بهدفين عبر عدنان الفرا في الدقيقتين (27) و (76)، وسجل للحوانين محمد أبو موسى (85) وبشار حمد (88).

وفي مباراة ثانية حقق خدمات البريج فوزا كبيرا على خدمات خانيونس بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب خانيونس، ليواصل أصحاب الأرض نتائجهم المخيبة في مرحلة الإياب والتي أدت لتراجع الفريق للمركز الخامس بتوقف رصيدهم عند 27 نقطة، ورفع البريج رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن بيت لاهيا صاحب نفس الرصيد.

وشهد اللقاء طرد ثلاثة لاعبين من خدمات خانيونس هم محمود فحجان وأحمد أبو شباب وبلال شقورة.

سجل أهداف البريج كلا من أحمد الكرنز (64) وخالد أبو حمدة (73) ومحمد حمودة (78) وإبراهيم وشاح (90+3)، وسجل محمد صرصور هدف خدمات خانيونس الوحيد (90+7).

دوري الدرجة الثانية

وحقق الاستقلال مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه الكبير على الصلاح بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الدرة، في افتتاح الجولة الـ15 من دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال.

الاستقلال رفع رصيد نقاطه إلى 19 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد الصلاح عند 25 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن اتحاد دير البلح صاحب نفس الرصيد.