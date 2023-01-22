إيران: تحرّك البرلمان لتصنيف عسكريي أوروبا كإرهابيين يفرض تغييرات عميقة

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنّ مجلس الشورى الإيراني قرر التحرّك للرد على تمرير البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى تصنيف حرس الثورة الإيراني كـ"منظمة إرهابية"، من خلال التصويت على قرار لإدراج عسكريي الجيوش الأوروبية في قوائم الإرهاب الإيرانية.

وقال أمير عبد اللهيان، في تغريدة عبر تويتر: "حضرت اجتماعاً غير علني اليوم لمجلس الشورى، وأكّد أعضاء المجلس في حضور قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي السعي للحفاظ على المقدّرات الوطنية".

وأضاف: "قرر أعضاء مجلس الشورى السعي لإدراج عسكريي الجيوش الأوروبية في قوائم الإرهاب، وخطوة البرلمان الأوروبي كانت بمثابة إطلاق النار على نفسه، والرد سيكون بالمثل".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنّ تحرّك مجلس الشورى الإيراني لإدراج عسكريي الجيوش الأوروبية في قوائم الإرهاب، من شأنه أن يفرض تغييرات عميقة على الأمن في المنطقة ووجود القوات الأوروبية فيها.

وشدد على أنّ "القرار الذي يسعى مجلس الشورى الإسلامي لتبنيه بشأن إدراج عسكريي الجيوش الأوروبية في قائمة الإرهاب الإيرانية، يُلزم الحكومة الإيرانية بالتعامل مع عسكريي هذه الجيوش بوصفهم إرهابيين، وقد يفرض تغييرات عميقة على الأمن القومي في المنطقة الموجودة فيها القوات الأوروبية".

وقف العمل باتفاق منع الانتشار النووي

وألمح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى احتمال وقف إيران العمل باتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وذلك، رداً على مواقف أوروبية متشددة ضد بلاده في الآونة الأخيرة.

وقال أمير عبد اللهيان، في حديثٍ لوكالة أنباء "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، رداً على سؤال حول احتمال وقف طهران العمل باتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية: "هناك عدد من المسؤولين الأوروبيين ممن ليس لديهم أي خبرة دبلوماسية ويرأسون الأجهزة الدبلوماسية لبلادهم، وإذا لم يتحركوا بعقلانية ولم يصححوا مواقفهم، فكل شيءٍ وارد".

واليوم، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنّ "المؤامرة اليائسة ضد حرس الثورة مُدانة وستنتهي بالفشل مثل سابقاتها".

وأمس، أكّد رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث أنّ القرار الأخير للبرلمان الأوروبي، بشأن إدراج حرس الثورة الإسلامية في "قائمة الإرهاب"، يأتي في سياق "الحرب الهجينة ضد الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية".

واليوم، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني رداً على القرار الأوروبي بشأن حرس الثورة: "سنعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية".

يُذكر أنّ البرلمان الأوروبي صادق يوم الخميس الماضي، على مشروع قرار يدعو إلى إدراج حرس الثورة في قائمة "الجماعات الإرهابية" التابعة للاتحاد الأوروبي، وهذا الإجراء تمّ اقتراحه من قبل بعض المسؤولين الأوروبيين وخاصّة وزير الخارجية الألماني.

المصدر / وكالات