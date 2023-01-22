بيلينغهام يصدم دورتموند من أجل ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، صانع ألعاب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، رفض عقدًا جديدًا من إدارة أسود الفستيفال لتمديد بقائه في "سيغنال إيدونا بارك".

ويبرز اسم بيلينغهام على رادار أكثر من نادٍ أوروبي، حيث أبدت أندية ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بجانب ريال مدريد وبايرن ميونيخ، اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ19 عامًا.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن دورتموند مُستعد لجعل بيلينغهام اللاعب الأعلى أجرًا في النادي.

وأوضحت الصحيفة أن دورتموند عرض 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا على بيلينغهام، بموجب عقد مدته خمس سنوات، لكن الدولي الإنجليزي رفض ذلك العرض.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حث إيدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند لاعب خط الوسط على البقاء مع الجراد الأصفر، وعدم السير على خطى إيرلينغ هالاند وجادون سانشو.

وأكدت الصحيفة أن إدارة بوروسيا دورتموند لن تقف في طريق بيلينغهام، لكنها ستوافق على رحيله في الصيف وليس في الشتاء الحالي.

كان بيلينغهام قد انضم إلى بوروسيا دورتموند قبل ثلاثة أعوام، قادمًا من برمنغهام سيتي مقابل 25 مليون يورو، ويمتلك عقدًا مع النادي الألماني ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2025.

يُذكر أن بيلينغهام شارك في 22 مباراة مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، مُسهمًا بـ12 هدفًا (سجّل 9 أهداف، قدّم 3 تمريرات حاسمة).

المصدر / وكالات