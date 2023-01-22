غدا: اتحاد الموظفين يعلق العمل في جميع مرافق "الأونروا"

أعلن اتحاد الموظفين العرب في كالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن تعليق العمل يوم غدٍ الاثنين في جميع مرافق الوكالة الأممية بقطاع غزة.

وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم الأحد "إن تعليق العمل سيكون في مكتب غزة الإقليمي من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، ويعتصم جميع موظفي المكتب أمام البوابة الغربية للمكتب لحضور المؤتمر الصحفي، ثم يستأنف الدوام كالمعتاد".

كما قرر الاتحاد "تعليق العمل في جميع مدارس الوكالة للفترة الصباحية الساعة 10:30 صباحاً، والفترة المسائية الساعة 3:20 عصراً، والثلاث فترات الساعة الأخيرة من الدوام، ويغادر المعلمون والطلاب وجميع العاملين والأذنة الرسميين، ويبقى أذنة البطالة في عملهم كالمعتاد، ويعلق العمل في مركز النور للمكفوفين الساعة الأخيرة من الدوام ويغادر المعلمون والطلاب وجميع العاملين".

وأشار إلى "تعليق العمل لجميع العمال في مكاتب صحة البيئة بمن فيهم سائقي التراكتور وسائقي السكيب ليفت ومدراء المواقع والفورمان والبطالة الساعة 12 ظهراً، وعمال التوزيع في مكاتب الخدمات الساعة 12:30 ظهراً، وعمال العيادات (مع عياداتهم)، ويغادر جميع الموظفين أماكن عملهم مع إغلاق المكاتب، ويعلق العمل لعمال كليتي تدريب غزة وخان يونس من الساعة 10:30 صباحاً حتى 11:30 ظهراً، ثم يستأنف الدوام كالمعتاد".

وطالب الاتحاد من "جميع الحراس الالتزام بالدوام الطبيعي في مختلف أماكن عملهم حفاظاً على المؤسسة ومقدراتها"، مؤكدًا على استمرار "فعالياتنا مستمرة ومتصاعدة حتى نيل كامل حقوقنا العادلة".

المصدر / فلسطين أون لاين