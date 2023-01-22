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وزير المالية الألماني يحذر من الانفصال السريع عن السوق الصينية

22 يناير 2023 . الساعة 14:28 بتوقيت القدس
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وزير المالية الألماني يحذر من الانفصال السريع عن السوق الصينية

حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندر اليوم الأحد من مخاطر فصل اقتصاد ألمانيا عن السوق الصينية بشكل مفاجئ.

وقال ليندر في تصريح لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية إن هذا الفصل سيؤثر سلبا على الوظائف في ألمانيا، ولا بد أن تصبح مناطق وأسواق العالم الأخرى تدريجيا أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود القادمة.

وأضاف أنه يجب تحسين الظروف السياسية من أجل ذلك.

وتعمل برلين على خطة جديدة بشأن الصين تأخذ في الاعتبار العلاقات بين الجانبين، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على الاقتصاد الصيني.

وتعد بكين الشريك التجاري الأكبر لألمانيا وتتصدر هذه المرتبة منذ عام 2016، وتعتبر ألمانيا جسرا اقتصاديا ووسيطا للعلاقات بين الصين والدول الأوروبية، وهي أكبر حلقات سلاسل التوريد بين الشرق والغرب.

وتعتمد برلين في كثير من صناعاتها على الصين، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 245 مليار يورو عام 2021.

يذكر أن العلاقات الصينية الألمانية توترت أكثر مع فرض الاتحاد الأوروبي وأميركا مؤخرا عقوبات على روسيا جراء حربها مع أوكرانيا، مما سبب حرمان الشركات الصينية من الاستفادة من السوق الروسية.

المصدر / رويترز
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