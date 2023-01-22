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بالفيديو مؤتمرٌ مهمٌّ لكتلة "النجاح" بشأن فصل وإنذار طلبتها

22 يناير 2023 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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مؤتمر للكتلة الإسلامية بشأن فصل جامعة النجاح للطلبة

عقدت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح مؤتمرًا صحفيًا مهمًّا، اليوم الأحد، بشأن فصل إدارة الجامعة وإنذار طلبتها بسبب قيامها بأنشطة طلابية.

وقالت الكتلة في المؤتمر: "تابعتم خلال الأيام الماضية العقوبات الظالمة التي وقعت على مجموعة من طلبة الجامعة على خلفية نشاط طلابي وطني مشروع، وقد كنّا اليوم بصدد إعلان سلسلة خطوات احتجاجية على العقوبات الظالمة بحقنا، ولكن خلال الساعات القليلة الماضية تدخلت وساطات عديدة من شخصيات ومؤسسات وطنية ومجتمعية محترمة ومقدّرة، وحصل تواصل كذلك مع أعضاء في مجلس أمناء الجامعة".

ونوّهت إلى أن التواصل مع إدارة الجامعة تمحور حول إعطاء مهلة للحوار والوساطات لرفع الظلم عن الطلبة.

وأضافت: "وبناء عليه، وانطلاقا من مسؤوليتنا العالية وحرصنا على الجامعة ومسيرتها ولأن التصعيد بالنسبة لنا لم يكن غاية ولا هدفًا بل وسيلة المضطر لرفع الظلم ونيل الحقوق، فإننا نعلن تأجيل الخطوات التصعيدية المقرّرة وإعطاء فرصة لجهود الحوار والوساطات المشكورة مؤكدين تمسكنا بكل وسائل الاحتجاج والنضال النقابي والقانوني والحقوقي حتى نيل حقوقنا ورفع الظلم الواقع علينا".

ووجّهت التحية لجامعة النجاح بكل مكوناتها، وللطلاب وطالبات النجاح الميامين، والذين رفضوا أي ظلم ويسعون بكل إصرار ومسؤولية نحو الحفاظ على إرث هذه الجامعة وسمعتها وحرية طلابها وكرامتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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