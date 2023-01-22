رابط موعد صرف المنحة القطرية لشهر يناير 2023

مع إعلان تجديد المنحة القطرية، يترقب مواطنون كثر تفعيل رابط المنحة 100 دولار شهر يناير 2023.

وفي وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت عن تجديد المنحة القطرية للعام 2023، بنفس الآلية المتبعة سابقًا.

وعبر رابط الفحص يتمكن المواطنون من معرفة التفاصيل الجديدة، للمنحة القطرية والتي تصرف عبر الأمم المتحدة، وتقدّر قيمتها 310 شواقل عند الاستلام.

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وأتاحت اللجنة القطرية العديد من المراكز والمحال التجارية حتى يتمكن المستفيد من الحصول على المنحة الجديدة 100$ في العديد من مناطق قطاع غزة.

وتصرف المنحة القطرية لأكثر من 100 ألف معيل في غزة وأسرة متعففة، لمساعدة المواطنين في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 15 سنة.

وسيعلن " " عبر منشور منفصل، رابط المنحة القطرية الجديد 100 دولار شهر يناير 2023 للمستفيدين بالقطاع، خلال الأيام القادمة والتي تتوافق من 20 إلى 25 من كل شهر.

المصدر / فلسطين أون لاين