وقف الملاحة البحرية في موانئ كويتية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الأحد، عن توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في عدة موانئ في البلاد.

وأشارت المؤسسة إلى أن الموانئ التي يشملها القرار فيها هي الشویخ والشعیبة والدوحة، بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، هذا التوقف تم منذ الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية وحرصا على سلامة الملاحة البحرية والطواقم.

والأحد، قالت الأرصاد الجوية في الكويت، إن انخفاضا سيطرأ على الرؤية الأفقية، بسبب الضباب، تصل إلى أقل من 1000 متر، وقد تنعدم على بعض المناطق.

ولم تعلن المؤسسة موعدا لاستئناف حركة الملاحة، مشيرة إلى أن ذلك رهن بتحسن حالة الطقس في تلك المناطق.

المصدر / وكالات