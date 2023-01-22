فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وقف الملاحة البحرية في موانئ كويتية

أول تصريح لرئيس نادي الأهلي بعد اكتساح الزمالك بثلاثية

"معجزة" حصلت للقمر ليلة أمس لم تحصل منذ 993 عامًا

"سموترتيش" يهدّد بمقاطعة جلسة "الحكومة الإسرائيلية"

المقدسي حسين قنبر عن هدم بيته قسرًا: الاحتلال انتزع روحًا مني

كشرب البعير.. مخاطر وأضرار شرب الماء دفعة واحدة

الاحتلال ينقل عشرات الأسرى من سجن ريمون إلى جلبوع

هدم مساكن في أرطاس ببيت لحم

خريشة: لا إرادة حقيقية لدى السلطة لإنهاء الانقسام

المرور بغزة: 5 إصابات بـ12 حـادث سير خلال الـ24 ساعة

وقف الملاحة البحرية في موانئ كويتية

22 يناير 2023 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
...
وقف الملاحة البحرية في موانئ كويتية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الأحد، عن توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في عدة موانئ في البلاد.

وأشارت المؤسسة إلى أن الموانئ التي يشملها القرار فيها هي الشویخ والشعیبة والدوحة، بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، هذا التوقف تم منذ الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية وحرصا على سلامة الملاحة البحرية والطواقم.

والأحد، قالت الأرصاد الجوية في الكويت، إن انخفاضا سيطرأ على الرؤية الأفقية، بسبب الضباب، تصل إلى أقل من 1000 متر، وقد تنعدم على بعض المناطق.

ولم تعلن المؤسسة موعدا لاستئناف حركة الملاحة، مشيرة إلى أن ذلك رهن بتحسن حالة الطقس في تلك المناطق.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#وقف الملاحة #وقف الملاحة البحرية #موانئ كويتية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة