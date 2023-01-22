أول تصريح لرئيس نادي الأهلي بعد اكتساح الزمالك بثلاثية

في أول تصريح لرئيس نادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، بعد اكتساح نادي الزمالك بثلاثية نظيفة، أمس، والابتعاد بصدارة المسابقة، شكر "الخطيب" اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي بعد الفوز".

وأشاد الخطيب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، بالأداء الرجولي لكل عناصر الفريق وروحهم العالية وإصرارهم على إحراز الفوز، وشعورهم بالمسؤولية تجاه ناديهم وجماهيرهم، وتقديرهم لقيمة قميص الأهلي الذي يرتدونه.

وقال: "هذا الفوز يضاعف من مسؤوليات كل عناصر المنظومة الكروية، وللجميع الحق في التعبير عن فرحته لكن ابتداء من صباح اليوم سيكون عليهم التفكير فيما هو قادم من مباريات وبطولات. وهذا قدر من يلعب للأهلي، عليه دائمًا أن يبحث عن المزيد من الانتصارات سواء كانت التحديات محلية أو قارية".

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ووجّه الخطيب الشكر وتحية خاصة إلى جماهير الأهلي الوفية، سواء التي كانت في ملعب المباراة أو في كل أنحاء العالم، "هذه الجماهير التي تقف دائمًا خلف ناديها هي من دعمت الفريق واللاعبين ومنحتهم الثقة والروح العالية، وزادت من الدوافع لديهم لتقديم أداء متميز وتحقيق نتيجة طيبة.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن هذه الجماهير سوف تظل السند والقاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات.

المصدر / وكالات