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"معجزة" حصلت للقمر ليلة أمس لم تحصل منذ 993 عامًا

22 يناير 2023 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
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"معجزة" حصلت للقمر ليلة أمس لم تحصل منذ 993 عامًا

اقترب القمر من الأرض الليلة الماضية بشكل كبير، لأول مرة منذ 993 عاماً، في معجزة من المرجّح أن تتكرر بعد 345 عامًا.

ومدار القمر عبر الأرض بعيد كل البعد عن شكل الدائرة الكاملة، وفي الواقع، إنه بيضاوي الشكل ويمثّل دائرة ممتدة بالكاد، وبسبب شكلها، فإن المسافة بين القمر والأرض تتغير باستمرار على مدى شهر.

ونظراً لقربه من الأرض، يُعد هذا الظهور الأكبر للقمر في السماء منذ 3 ديسمبر عام 1030. حيث كان على بعد 356568 كيلومتراً، أو 221561 ميلاً من الأرض.

وبحسب معلومات مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، فإن القمر الأكبر القادم سيكون يوم 20 يناير عام 2368.

وتسمى نقطة مدار القمر الأقرب إلى الأرض "نقطة الحضيض"، بينما تعرف النقطة الأبعد عن الكوكب باسم "الأوج".

وتشاهد أطول مسافة من الأرض إلى القمر عندما تكون الأرض على مقربة من الشمس، وحدث هذا في 4 يناير.

ومنذ ما يقرب من 2000 عام، حدثت 3 أقمار جديدة على مسافات تقل عن 356570 كم.

المصدر / وكالات
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#القمر #معجزة القمر #القمر والأرض

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