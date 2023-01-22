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"سموترتيش" يهدّد بمقاطعة جلسة "الحكومة الإسرائيلية"

22 يناير 2023 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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وزير المالية في حكومة نتنياهو المتطرف بتسلئيل سموترتيش

أفادت وسائل إعلام عبرية، عن مصادر سياسية إسرائيلية، بتهديد وزير المالية بتسلئيل سموترتيش، بمقاطعة جلسة الحكومة اليوم الأحد، احتجاجًا منه على إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في نهاية الأسبوع شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأقام مستوطنون، فجر الجمعة، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية جوريش جنوب شرق نابلس، وذلك بمناسبة مرور 30 يومًا على وفاة الزعيم الروحي لتيار الصهيونية الدينية في (إسرائيل)، الحاخام حاييم دروكمان، وبهدف قطع التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير الأمن القومي، في حكومة نتنياهو المتطرف إيتمار بن غفير، ورئيس حزب الصهيونية الدينية، وزير المالية المتطرف سموتريتش، إن إخلاء البؤرة الاستيطانيّة الجديدة يتناقض تمامًا مع الاتفاقات الائتلافية.

وربطت وسائل إعلام عبرية، بين عملية الهدم التي جرت اليوم في قرية أرطاس ببيت لحم لمسكن فلسطيني، وبين تهديد سموترتيش، وأنها محاولة لإرضائه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حكومة نتنياهو #الحكومة الإسرائيلية #سموترتيش #جلسة حكومة الاحتلال

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