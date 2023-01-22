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هدم مساكن في أرطاس ببيت لحم

22 يناير 2023 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
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هدم مساكن في أرطاس ببيت لحم

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، غرفتين سكنيتين، في بلدة أرطاس، في بيت لحم بـ الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت قوات الاحتلال وحداتها في منطقة أم ركبة وعطان في أرطاس، ومنعت من السكان الاقتراب من المنطقة أو الدخول إلى أراضيهم.

ووفق رئيس مجلس قروي أرطاس لطفي أسعد، فقد اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة، اقتحمت منطقة "العطن" قرب البركة الثالثة في المنتجع السياحي برك سليمان، وهدمت غرفتين سكنيتين مشيّدتين من الخشب ومسقوفتين بالصفيح، كان يستخدمهما مواطن، بدلًا عن منزله الذي هدمه الاحتلال قبل عدّة أشهر.

وصعّدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم في الضفة الغربية، حيث تقوم يوميًّا بهدم منازل ومنشآت سكنية وزراعية وتجارية بحجة البناء دون ترخيص.

المصدر / فلسطين أون لاين
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