حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق متفرقة بـ الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من المواطنين بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وفي السياق، أطلق مقاومون النار نحو حاجز جيش الاحتلال المقام عند مستوطنة "شافي شمرون"، المقامة على الأراضي الفلسطينية في منطقة نابلس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن زجاجات حارقة ألقيت في ساعات متأخرة من الليل، باتجاه مدخل مستوطنة "مجدال عوز" جنوب بيت لحم.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز المقام عند مستوطنة "شافي شمرون" عقب ذلك.

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واستهدفت عمليات إطلاق نار، حاجزي سالم و"دوتان"، وتجمع لقوات الاحتلال قرب بلدة مقيبلة في جنين.

وأعلن جيش الاحتلال، عن اعتقاله فلسطينيين بزعم أنهما أطلقا النار تجاه موقع عسكري قرب تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" ما بين الخليل وبيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة طوباس أثناء مروره عبر حاجز حوارة جنوب نابلس.

وبحسب نادي الأسير، فإن الاحتلال اعتقل الطالب في جامعة بيرزيت زيد يوسف دراغمة، أثناء مروره عبر حاجز حوارة.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا جنوب جنين، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين الفلسطينيين.

وفي بلدة عزون قضاء قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال رشق خلالها الشبان دوريات جيش الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين