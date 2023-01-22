فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خريشة: لا إرادة حقيقية لدى السلطة لإنهاء الانقسام

المرور بغزة: 5 إصابات بـ12 حـادث سير خلال الـ24 ساعة

عمر خمور.. الاحتلال أضاف وجعًا ثالثًا على قلب أمه

الحزب الحاكم بنيوزيلندا يقر تولي "هيبكنز" رئاسة الوزراء

21 عامًا على استشهاد القائد رجل المحراب والبندقية يوسف السركجي

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

22 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

هل يتفجر الوضع الداخلي في الكيان الإسرائيلي؟ ( 1-2)

منغستو والضابط هدار جولدن

منتدى النقب.. العرب ينقذون الكيان من مأزقه الإستراتيجي

الطقس: درجات حرارة أعلى من معدلها السنوي بـ3 درجات

22 يناير 2023 . الساعة 08:09 بتوقيت القدس
...
الطقس: درجات حرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 3 درجات

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، بحيث تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويبقى الجو جافًّا ومستقرًا ومشمسًا وباردًا في ساعات الصباح والمساء والليل، لكن الأجواء ستصبح دافئة نسبيًّا فترة الظهيرة، الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

ويوم غدٍ الإثنين، لن يطرأ تغيير يُذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

ويستمر الجو مشمسًا ومستقرًا تمامًا نهارًا مع نشاط في بعض الفترات للرياح الشرقية الجافة، ليلًا تسود أجواء باردة.

أما في يوم الثلاثاء، تبقى الأجواء الجافة والمشمسة هي المسيطرة تمامًا على أجواء المنطقة دون تبدّل يُذكر على حركة درجات الحرارة.

ومع المساء يصبح الجو باردًا بشكل لافت خاصة في فترة منتصف الليل والفجر الباكر، الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تنشط أحيانًا.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو مشمسًا نهاراً مع نشاط خفيف للرياح الشرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#طقس فلسطين #الطقس #درجات الحرارة #حالة الطقس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة