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الطقس: درجات حرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 3 درجات

22 يناير 2023 . الساعة 08:09 بتوقيت القدس
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الطقس: درجات حرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 3 درجات

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، بحيث تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويبقى الجو جافا ومستقرا ومشمسا وباردا في ساعات الصباح والمساء والليل، لكن الأجواء ستصبح دافئة نسبيا فترة الظهيرة، الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

ويوم غدٍ الإثنين، لن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

ويستمر الجو مشمسا ومستقرا تماما نهارا مع نشاط في بعض الفترات للرياح الشرقية الجافة، ليلا تسود أجواء باردة.

أما في يوم الثلاثاء، تبقى الأجواء الجافة والمشمسة هي المسيطرة تماما على أجواء المنطقة دون تبدل يذكر على حركة درجات الحرارة.

ومع المساء يصبح الجو باردا بشكل لافت خاصة في فترة منتصف الليل والفجر الباكر، الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو مشمسا نهاراً مع نشاط خفيف للرياح الشرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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