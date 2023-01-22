إعلان نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة غزة

أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وذلك بعد الانتهاء من عملية فرز أوراق الاقتراع، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومراقبين عن المرشحين.

وبين رئيس لجنة الانتخابات القاضي أحمد ولد علي، أن 1168 ناخبًا من أصل 1593 بما نسبته 73%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بغزة تنافس على مقاعده 25 مرشحًا.

وأشار ولد على، إلى أن الأوراق الصحيحة بلغت 1158، فيما بلغ عدد الأوراق الباطلة عشرة أوراق.

وجرت العملية الانتخابية صباح يوم السبت في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وأغلقت في تمام الساعة الرابعة عصراً، في أجواء ديمقراطية، استطاع خلالها الناخب ممارسة حقه الانتخابي في جو ديمقراطي ساده الهدوء، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء عملية الاقتراع والفرز.

وأعلنت اللجنة فوز المرشحين التالية أسمائهم:

1- طارق محمد السقا

2- فيصل غازي الشوا

3- جهاد غازي بسيسو

4- ايمان على أبو طريش

5- وسيم سلمان الحلو

6- عائد عوني أبو رمضان

7- نبيل فؤاد شراب

8- صلاح الدين خليل المقادمة

9- سائد محمد أبو العوف

10- ماهر محمد حبوش

11- حسام محمد الحويطي

12- رياض داوود السوافيري

13- رشاد محمد حمادة

المصدر / فلسطين أون لاين