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بلغت نسبة التصويت قرابة 73%

الاقتصاد تُعلن نجاح عملية الاقتراع بانتخابات غرفة تجارة وصناعة غزة

22 يناير 2023 . الساعة 02:21 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الاقتصاد نجاح عملية الاقتراع لانتخابات غرفة وتجارة وصناعة غزة، التي انطلقت أمس السبت.

وقال رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات المستشار يعقوب الغندور، إن العملية الانتخابية تمت دون أي اشكاليات أو عوائق.

وأضـاف الغندور، أن عملية التصويت انتهت في تمام الساعة الرابعة من مساء السبت.

وأوضح الغندور، أن نسبة التصويت في العملية الانتخابية بلغت نحو ٧٣ بالمئة، في أجواء ايجابية وتعاون من قبل المرشحين.

ووجه الغندور، شكره لوزارة الداخلية ووسائل الإعلام والمراقبين على التعاون الكبير الذي ساد أجواء الانتخابات.

ويتشكل مجلس إدارة الغرفة التجارية المنتخب من رئيس، ونائبه، وأمين السر ونائبه وأمين الصندوق ونائبه، وعضوية 7 أشخاص.

وكانت أجرت الغرف التجارية الأربع "شمال غزة، والوسطى، وخان يونس، ورفح"، انتخاباتها مسبقًا بالتزكية.

وتأسّست غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة في عام 1954 بموجب قانون الغرفة التجارية في حقبة حكم الإدارة المصرية لقطاع غزة

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاقتصاد بغزة #انتخابات الغرف التجارية

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