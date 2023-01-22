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اتحاد كرة القدم يعقد اجتماعًا هامًا يوم غد الإثنين برام الله

22 يناير 2023 . الساعة 00:32 بتوقيت القدس
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مؤمن الكحلوت:

يعقد اتحاد كرة القدم اجتماعًا مركزيًا، يوم غد الإثنين، بمقره في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحضور الفريق جبريل الرجوب.

وغادر أول من أمس أعضاء الاتحاد في غزة (إبراهيم أبو سليم، ومحمد الأغا، وصلاح أبو العطا)، لحضور الاجتماع المركزي الثالث، منذ انتخاب الاتحاد قبل عامين، حيث سيتم طرح العديد من القضايا الهامة التي تخص اللعبة.

وسيشهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات والمستجدات المتعلقة بالكرة الفلسطينية بشكل عام، وحل بعض المشاكل العالقة، كما سيتم الطلب استقدام عدد من حكام الضفة الغربية لغزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #اتحاد كرة القدم #جبريل رجوب

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