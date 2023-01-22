لاعبان ومدرب من غزة يمثلان فلسطين في بطولة غرب آسيا

مؤمن الكحلوت:

قرر اتحاد كرة الطائرة الموافقة على المشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة الشاطئية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، نهاية شهر نوفمبر القادم.

وسيمثل المنتخب الوطني في البطولة اللاعبين (طالب النجار ومحمد القيشاوي) الفائزان بلقب أخر بطولة نظمها الاتحاد العام الماضي، على أن يقود الفريق المدرب عبد الرحمن طافش.

وتمنى الاتحاد أن يُحقق المنتخب الوطني انجاز جديد، كما تحقق العام الماضي بالفوز بالبرونزية، عندما مثل المنتخب اللاعبين إبراهيم قصيعة وعبد الله العرقان.

ويواصل اللاعبان النجار وقصيعة تدريباتهما بشكل مكثف، استعداداً للاستحقاق الآسيوي، حيث ستكون المشاركة الدولية الأولى لهما.

المصدر / فلسطين أون لاين