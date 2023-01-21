الاحتلال يستدعي الأسير المحرر ماهر يونس للتحقيق ويحتجزه لساعات

أفادت عائلة الأسير المحرر ماهر يونس من قرية عرعرة بالمثلث الشمالي، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي استدعى المحرر ماهر مساء أمس للتحقيق واحتجزته عدة ساعات، قبل أن يفرج عنه بشروط مقيدة.

وأشارت العائلة إلى أنه تم استدعاء ماهر وشقيقه للتحقيق بزعم التحريض على الإرهاب وخرق قانون الإرهاب، وتوجها إلى أحد مراكز شرطة الاحتلال، حيث جرى احتجازهما وإخضاعهما للتحقيق عدة ساعات قبل الإفراج عنهما بشروط مقيدة.

وعانق عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب، المناضل ماهر يونس، الحرية، يوم الخميس الماضي، بعد أربعة عقود من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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ومنعت قوات الاحتلال عائلة الأسير يونس من تنظيم احتفالات بالإفراج عنه، وحذرتها من رفع العلم الفلسطيني، ونصب خيمة لاستقباله.

وعلى الرغم من تهديدات الاحتلال، إلا أن جماهير غفيرة ما تزال تتوافد لمنزله لتهنئته.

وخضع يونس لساعات للتحقيق قبل يومين من الإفراج عنه، في محاولة لترهيبه، كما خضع أشقائه وعدد من أقاربه خارج السجن لتحقيقات مماثلة.

المصدر / فلسطين أون لاين