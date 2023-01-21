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"حماس" تستنكر إحراق متطرف نسخة من القرآن في السويد

21 يناير 2023 . الساعة 20:25 بتوقيت القدس
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السويد تسمح بحرق نسخة من القرآن الكريم

استنكرت وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة الجمهورية التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

واعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم أنّ  "هذا الفعل استفزاز لمشاعر كلّ المسلمين، وعدوان سافر على عقيدتهم"، قائلًا: "هذا سلوك متطرف من شأنه نشر الكراهية والتحريض على العنف وإيجاد بيئة خصبة للتشدد".

وطالب المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المستنكرة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها، داعيًا السويد لتقديم الاعتذار للمسلمين على هذه الجريمة.

والسبت، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أيّ أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #فلسطين #السويد #القرآن الكريم

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