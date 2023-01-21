مظاهرات ضد حكومة "نتنياهو" للأسبوع الثالث تواليًا

تظاهر عشرات الآلاف من المستوطنين، مساء اليوم السبت، في (تل أبيب) و(هرتسيليا) والقدس وحيفا، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة برئاسة "بنيامين نتنياهو"، للأسبوع الثالث على التوالي.

ووفقًا لتقديرات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فإنّ نحو 50 ألف مستوطن وصلوا إلى شارع "كابلان" في (تل أبيب)، للمشاركة في التظاهرة المركزية احتجاجًا على حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "ياريف ليفين".

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وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، ولشرعنة "العنصرية والتمييز"، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من المستوطنين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء".

كما يحاول نتنياهو الالتفاف على قرار محكمة الاحتلال العليا، بإبطال تعيين رئيس حزب "شاس" "أرييه درعي" وزيرًا في حكومته.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في التظاهرة إلى أكثر من 100 ألف متظاهر.

واستبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي انطلاق التظاهرة، وأغلقت عدة شوارع أمام حركة السير، وطالبت السائقين باستخدام طرق بديلة.

كما توافد الآلاف من المستوطنين إلى ساحة "هابيما" في (تل أبيب)، التي شهدت التظاهرة المركزية الأسبوع الماضي.

وفي مدينة حيفا، تظاهر أكثر من 6 آلاف مستوطن ضد حكومة نتنياهو، ورفعوا اليافطات المطالبة بإسقاط الحكومة.

وشهدت مدينتا (هرتسيليا) وبئر السبع تظاهرات احتجاجية مماثلة، كما تظاهر المئات أمام منزل رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" في القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين