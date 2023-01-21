استقالة مدرب جديد في الدوري الممتاز

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن الجهاز الفني لفريق خدمات النصيرات استقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة الأخيرة من غزة الرياضي في الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وقدم الكابتن بلال تمراز المدير الفني لخدمات النصيرات استقالته لمجلس إدارة النادي، في ظل سوء التوفيق الذي واجه الفريق خاصة في مرحلة الإياب من بطولة الدوري الممتاز.

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وتولّى تمراز تدريب خدمات النصيرات قبل فترة قليلة من بداية الموسم الحالي، وأنهى الفريق مرحلة الذهاب في المركز العاشر لكنه تراجع في مرحلة الإياب على الرغم من العروض القوية التي قدمها الفريق.

وتسبّبت خسارة خدمات النصيرات من غزة الرياضي في تعقيد مهمة الفريق، الذي يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن الرياضي صاحب المركز العاشر.

المصدر / فلسطين أون لاين