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تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في مباراة الفريقين اليوم بالدوري المصري

21 يناير 2023 . الساعة 20:01 بتوقيت القدس
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تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في مباراة الفريقين اليوم بالدوري المصري

يشهد استاد القاهرة اليوم مواجهة القمة رقم 125 في الدوري المصري حيث تقام مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة عشرة، وتبدو نتيجتها مؤثرة في سباق التنافس على اللقب.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم

تشكيلة الأهلي أمام الزمالك:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانغ وحسين الشحات وأحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمود كهربا ومحمد شريف

تشكيلة الزمالك أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالغني، عمر جابر

خط الوسط: بيل عماد دونغا، امام عاشور، عمرو السيسي، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: يوسف اسامه نبيه، سيف الدين الجزيري

المصدر / وكالات
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