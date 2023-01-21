مصر في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد

بلغ المنتخب المصري، مساء اليوم السبت، الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في السويد وبولندا.

وأصبح المنتخب المصري الشقيق الممثل الوحيد للعرب في ربع نهائي البطولة، بعد وداع أغلب المنتخبات العربية للبطولة من دورها الأول.

وجاء تأهل مصر لهذا الدور بعد الفوز المستحق على منتخب البحرين بنتيجة 26-22 ضمن مواجهات الدور الرئيسي من المونديال.

وضَمِن المنتخب المصري الصعود بعدما وصل رصيده للنقطة 8 ليحتل بها صدارة المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد المنتخب البحريني عند النقطة 4 في المركز الثالث.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المنتخب المصري 13-9 وحافظ على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على صالة مالمو بالسويد.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة المقبلة مع المنتخب الدنماركي مساء الاثنين المقبل في قمة مواجهات المجموعة وتحديد المتصدر.

المصدر / فلسطين أون لاين