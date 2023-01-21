جيش الاحتلال يوقف استخدام طائرات "شوفال" لهذا السبب!

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، التوقف مؤقتا عن استخدام طائرات "شوفال" المسيرة، المخصصة لجمع المعلومات الاستخبارية بعد تضرر إحداها خلال الإقلاع.

وقال جيش الاحتلال: "تعرضت طائرة دون طيار من نوع شوفال لأضرار أثناء إقلاعها في وقت سابق من صباح اليوم".

وأضاف: "لم تقع إصابات وسيتم التحقيق في الحادث".

وتابع: "أمر قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال تومر بار بوقف تشغيل منظومة شوفال حتى انتهاء التحقيق في الحادث".

ولم يذكر جيش الاحتلال ملابسات الحادث، ولا مكان وقوعه، لكن قناة "كان" التابعة لهيئة بث الاحتلال الرسمية، قالت إن الحادث وقع في قاعدة "بلماحيم" الجوية قرب مستوطنة "ريشون لتسيون" وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن الطائرة المسيرة بدأت الإقلاع والانفصال عن الأرض حيث كانت عجلاتها في الهواء، إلا أنها لم ترتفع أكثر، واصطدمت بمدرج الإقلاع في جزئها الأمامي، وأصيبت بأضرار.

وقالت: "يتحقق سلاح الجو في جيش الاحتلال مما إذا كان الحادث ناجما عن خطأ تقني أم بشري".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحطمت مسيرة من الطراز ذاته قرب عراد جنوب الأراضي المحتلة بسبب عطل تقني.

ووقتها، كشف التحقيق الذي أجراه جيش الاحتلال أن العطل ناتج عن مشكلة في اللوحة الكهربائية التي تسمح بالتحكم عن بعد في المسيرة، حيث أرسلت أوامر غير صحيحة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، تحطمت "شوفال" أخرى في البحر بسبب عطل فني، وفق المصدر نفسه.

ويمكن لمسيرة "شوفال" جمع المعلومات الاستخبارية على مسافات بعيدة وحتى مهاجمة أهداف على الأرض بالصواريخ.

وتعتمد "شوفال" على منظومة مسيرات "هارون 1" التي تطورها شركة الصناعات الجوية في كيان الاحتلال، وفق "كان".

المصدر / فلسطين أون لاين