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من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري؟

21 يناير 2023 . الساعة 17:35 بتوقيت القدس
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من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري؟

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي يرأسها الحكم الإنجليزي المعتزل مارك كلاتينبرغ، عن طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري.

من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك اليوم

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، البالغ من العمر 43 عاماً، وسيعاونه مواطناه توماس كلانسنيك وأندراز كوفاسيتش.

ويوجد الحكم المحلي نادر قمر الدولة حكماً رابعاً، بينما يتولى السلوفيني ماتي جوغ مهمة إدارة غرفة تقنية الفيديو VAR ويعاونه أيين بوروساك.

يُذكر أن فينتشيتش أدار مباراتين فقط في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، انتهت الأولى بفوز السعودية على الأرجنتين بنتيجة 2-1، والثانية انتصرت فيها إنجلترا على ويلز بنتيجة 3-0، والمواجهتان في مرحلة المجموعات.

المصدر / وكالات
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