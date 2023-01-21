موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين

يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري، والتي تقام اليوم في الجولة الرابعة عشرة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

من المقرر أن تقام المباراة اليوم على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق عند الساعة 20:30 بتوقيت مصر وفلسطين، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل الزمالك (المستضيف) مباراة القمة، التي تحمل الرقم 125 بين الفريقين في الدوري، في وضعية غير مستقرة، حيث لم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات، إذ خسر أمام أسوان، ثم تعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري، وجميعها في بطولة الدوري، قبل أن يودع مسابقة الكأس لموسم 2021-2022، بالخسارة بركلات الترجيح أمام بيراميدز.

أما غريمه الأهلي فيبدو في حال أفضل على صعيد النتائج، إذ فاز في ثلاث مباريات من أصل 4 أخيرة، وذلك على حساب بيراميدز وإنبي في الدوري، وسموحة في نصف نهائي الكأس، بينما تعادل سلبياً أمام المصري في الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك، صاحب المركز الرابع، بعد فيوتشر وبيراميدز.

ويريد الأهلي تحقيق النقاط الثلاث وتأمين صدارة الدوري ما أمكن، قبل أن يخوض مباراة أخرى ضد البنك الأهلي، ليسافر بعدها الفريق إلى المغرب، من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويسعى الزمالك للهدف نفسه من أجل تضييق الخناق على الأهلي، والاقتراب من الصدارة، إذ إن فوزه يضعه على بُعد نقطتين عن غريمه التقليدي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

أعلنت شبكة قنوات On Time Sports، مالكة حقوق بث الدوري المصري، عن نقل مباراة القمة عبر قناتيها المجانيتين، الموجهتين للعالم العربي.

وأوضحت الشبكة في مدونة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن 4 معلقين سيتولون مهمة التعليق على المباراة من خلف الميكروفون.

وسيكون المعلق المخضرم مدحت شلبي وزميله بلال علام عبر القناة الأولى، وعلى الثانية سيوجد المعلقان أيمن الكاشف وحاتم بطيشة.