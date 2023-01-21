حماس ترحب بإعلان محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإعلان محكمة العدل الدولية الهادف لتجريم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، اليوم السبت: "نرحب بهذه الخطوة الدولية الهادفة لتجريم الاحتلال، واعتباره استعمارًا مخالفًا للقانون الدولي".

وطالب باستكمال كل الخطوات بخصوص الطلب الأممي عبر مسارها القانوني الرسمي من جميع الجهات المختصة.

ودعا قاسم لمزيد من الخطوات الدولية العملية الجادة من أجل إدانة الاحتلال وما يرتكبه من انتهاكات يومية بحقّ الفلسطينيين، وصولًا للعمل على إنهاء كامل الاحتلال عن الأرض الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين