مطلوب معلمة تخصص رياضيات وعلوم للعمل في مدرسة خاصة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مدرسة محمد البشير الإبراهيمي بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة (معلمة) تخصص رياضيات وعلوم للمرحلة الأساسية الدنيا.

شرروط التسجيل :

1. حاصلة على معدل 80% فما فوق.

2. تُجيد التعامل مع برامج الحاسوب والتطبيقات الحديثة.

3. تُجيد توظيف استراتيجيات التعلم الحديثة، وأساليب التعلم النشط.

4. تُجيد الاتصال والتواصل مع الإدارة والطلاب وأولياء الأمور

5. لديها خبرة في التدريس كمعلمة.

6. تتحمل ضغط العمل والأعمال الإضافية.

7. من سكان مدينة غزة

ملاحظة:

- يبدأ استقبال ملفات المتقدمات بمقر المدرسة يومي السبت والأحد الموافق (21/1/2023 & 22/1/2023) والذي يشمل على C.V باللغة العربية والشهادات العلمية وشهادات الخبرة المتعلقة بالمتقدمة

- العنوان: مدينة غزة - شارع يافا - بجانب منتزه المحطة