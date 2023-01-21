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مطلوب معلمة تخصص رياضيات وعلوم للعمل في مدرسة خاصة بمدينة غزة

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مطلوب معلمة تخصص رياضيات وعلوم للعمل في مدرسة خاصة بمدينة غزة

21 يناير 2023 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مدرسة محمد البشير الإبراهيمي بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة (معلمة) تخصص رياضيات وعلوم للمرحلة الأساسية الدنيا.

شرروط التسجيل :

1. حاصلة على معدل 80% فما فوق.

2. تُجيد التعامل مع برامج الحاسوب والتطبيقات الحديثة.

3. تُجيد توظيف استراتيجيات التعلم الحديثة، وأساليب التعلم النشط.

4. تُجيد الاتصال والتواصل مع الإدارة والطلاب وأولياء الأمور

5. لديها خبرة في التدريس كمعلمة.

6. تتحمل ضغط العمل والأعمال الإضافية.

7. من سكان مدينة غزة

ملاحظة:

- يبدأ استقبال ملفات المتقدمات بمقر المدرسة يومي السبت والأحد الموافق (21/1/2023  &  22/1/2023) والذي يشمل على C.V  باللغة العربية والشهادات العلمية وشهادات الخبرة المتعلقة بالمتقدمة

- العنوان: مدينة غزة - شارع يافا - بجانب منتزه المحطة

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