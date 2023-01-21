الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله بيديه

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقدسياً على هدم منزله ذاتيا في حي راس العمود في القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أجبرت المقدسي حسين قنبر، على هدم منزله بيديه.

وتستهدف بلدية الاحتلال منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، مع العلم أنها لا تُعطيهم إياها بسهولة، كما أنهم يضطرون لدفع مئات آلاف الشواقل للحصول عليها.

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وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال من خلال فرض مخالفات على البناء، أو إجباره على الهدم ذاتيا، أو تنفذ الهدم بآلياتها مقابل غرامة مالية تفرضها عليهم.

ويخضع المقدسيون اليوم لما يقارب 33 ألف قرار هدم، في مقابل بناء مئات آلاف الوحدات السكنية والاستيطانية، في حين يهجر حوالي نصف سكان مدينة القدس إلى خارجها بسبب منعهم من استصدار رخص بناء، وهدم ومصادرة.

المصدر / فلسطين أون لاين