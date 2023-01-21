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بالفيديو مقتل 28 شخصًا بانهيار جليدي جنوب الصين

21 يناير 2023 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
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مقتل 28 شخصًا بانهيار جليدي جنوب الصين

قضى 28 شخصًا عقب انهيار ثلجي وقع على طريق جبلي في التبت جنوب غرب الصين، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية مساء أمس الجمعة، مشيرة إلى انتهاء عمليات البحث.

ووقعت المأساة مساء الثلاثاء عند مخرج نفق على طريق سريع جنوب شرق المنطقة، ما أدّى إلى محاصرة الركاب داخل سياراتهم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حصيلة المأساة بلغت 28 قتيلا، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ "انتهت الساعة 17:30 (09:30 ت غ) الجمعة".

ونقلت الوكالة عن خدمة الطوارئ أن الانهيار الثلجي وقع "بسبب الرياح العاتية وارتفاع درجة الحرارة الثلاثاء".

وفي أكتوبر، لقي 26 شخصًا على الأقل حتفهم من جرّاء انهيار جبل جليدي في ولاية أوتاراخند في شمال الهند.

 

المصدر / وكالات
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