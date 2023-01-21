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بالروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

21 يناير 2023 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية، آلية السفر عبر معبر رفح الحدودي يوم غدٍ الأحد 22 يناير.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/3) اضغط هنا، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/3) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، والحضور في تمام الساعة 7:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، بالإضافة إلى إحضار بطاقة الهوية، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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