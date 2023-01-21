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"حماس" تزفّ الشهيد "معالي" وتؤكد أنَّ شعبنا سيصعّد ثورته ضد الاحتلال

21 يناير 2023 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
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"حماس" تزف الشهيد "معالي" وتؤكد أن شعبنا سيصعّد ثورته ضد الاحتلال

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد طارق عودة يوسف معالي (42 عامًا)، الذي ارتقى برصاص مستوطن، في أثناء محاولته تنفيذ عملية طعن جريئة، على جبل الريسان قرب كفر نعمة شمالي غرب رام الله صباح اليوم السبت.

وأكدت "حماس"، في بيان لها، أنَّ شعبنا ومقاومته الباسلة سيواصلون نضالهم ضد الاحتلال، وسيواجهون جرائمه المتواصلة بمزيد من العمليات النوعية حتى زواله عن أرضنا ومقدّساتنا.

وشدّدت على أنّ شعبنا سيصعّد ثورته ضد الاحتلال وجرائمه حتى زواله، متقدّمة بالتعزية لذوي الشهيد ومحبيه.

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واستُشهد "معالي" برصاص مستوطن إسرائيلي، على أطراف بؤرة "سديه افرايم" شمالي رام الله.

وقالت مصادر إعلامية عبرية، إن الشهيد حاول طعن مستوطن، بمفك براغي، قبل أن يقوم الأخير بإطلاق النار عليه بعد أن كان يلاحقه ويحاول طعنه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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