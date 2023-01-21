13073 مغادراً و12107 وافدين عبر حاجز بيت حانون

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (15-20 يناير 2023).

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 13073 مغادرًا، فيما بلغ عدد الوصول 12107 وافدين، مشيرة إلى أن عدد المغادرين توزّعوا إلى 12885 مواطناً و111 أجنبيًّا، و77 من فلسطينيي الداخل.

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وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزّعت بين 11930مواطنًا، و123 أجنبيًا، و47 من فلسطينيي الداخل، و7 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.

يُذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة منذ عام 1948م.

المصدر / فلسطين أون لاين