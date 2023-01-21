توقيت مباراة قمة اليوم في الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

يستضيف إستاد القاهرة الدولي اليوم، قمة الدوري المصري بين الأهلي المتصدر وغريمه الزمالك في الجولة الـ14 للمسابقة عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت فلسطين، وهو اللقاء الذي سيرسم شكل المنافسة على اللقب في الفترة المقبلة.

يسعى الأهلي المتصدر برصيد 31 نقطة إلى الفوز لزيادة الفارق بينه وبين الزمالك إلى ثماني نقاط ورفع حالة الفريق المعنوية ولإبعاد غريمه التقليدي عن المنافسة.

وسيحاول الأهلي الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري في الموسم الحالي، كما يطمح المدرب مارسيل كولر إلى تأكيد تفوقه على الزمالك بعدما انتصر عليه في مباراة كأس السوبر المصرية في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ويدخل الأهلي المباراة منتشيًا بالفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء وشارك في جزء من مران الأهلي. الماضي، وتأهله إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر.

وواصل المارد الأحمر تدريباته بدون راحة، استعدادًا لقمّة اليوم، رغم الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق بسبب الإصابات.

الإصابات في الأهلي طالت أكثر من لاعب بالقوام الأساسي للفريق، وهم عمرو السولية وبرونو سافيو وحمدي فتحي وياسر إبراهيم بجانب محمد عبد المنعم الذي يواصل التعافي، وشارك في جزء من المران.

في المقابل يأمل الزمالك، حامل اللقب في الموسمين الأخيرين في العودة للمسار الصحيح بعد الخسارة من أسوان والتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري في آخر ثلاث مباريات بالإضافة لتوديع كأس مصر من قبل النهائي بعد الخسارة ضد بيراميدز بركلات الترجيح.

ولذلك يأمل الزمالك ثالث الترتيب برصيد 26 نقطة في الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء لمواصلة مطاردة الأهلي والحصول على فرصة لاستمرار البرتغالي جيزوالدو فيريرا في قيادة الفريق وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات