  انطلاق انتخابات غرفة تجارة وصناعة غزة اليوم

غزة/ رامي رمانة:

تنطلق اليوم السبت انتخابات غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة، إذ يتنافس 25 مرشحاً على 13 مقعداً، على حين أكدت وزارة الاقتصاد الوطني استعدادها لإجراء الانتخابات.

ويتشكل مجلس إدارة الغرفة التجارية المنتخب من رئيس، ونائبه، وأمين السر ونائبه وأمين الصندوق ونائبه، وعضوية 7 أشخاص.

وأوضح المدير العام للغرفة التجارية د. ماهر الطباع، أن (1590) عضواً في الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة غزة سيدلون بأصواتهم لانتخاب مجلس إدارة الغرفة المكون من (13) مقعداً، مبيناً أن مدة بقاء المجلس المنتخب أربع سنوات.

وأوضح الطباع لصحيفة "فلسطين" أن عملية انتخاب أعضاء الجمعية العمومية للغرفة المرشحين ستكون فردية وليس قوائم، إذ يحق للمصوت الواحد أن يختار (1-13) عضواً من قائمة 25 مرشحاً.

وعد الطباع أن انتخابات غرفة تجارة وصناعة غزة هذه المرة ذات زخم مختلف عن سابقتها، نظرًا لعدد المرشحين الكبير، ولأن انتخابات الغرفة التجارية جرت بالتوافق بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار الطباع إلى أن آخر انتخابات عقدتها الغرفة التجارية في محافظات قطاع غزة كانت في عام 2014، وجرت بمعزل عن الضفة الغربية في ذلك الوقت.

وتأسست غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة في عام 1954 بموجب قانون الغرفة التجارية في حقبة حكم الإدارة المصرية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، استعدادها لإجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.

وقال المستشار القانوني للوزارة يعقوب الغندور في بيان: إن وزارة الاقتصاد ترأس لجنة الإشراف على الانتخابات، مؤكداً أنها تعمل على تذليل كل العقبات أمامها.

وبين الغندور، أن وزارة الاقتصاد عملت على تسهيل العملية الانتخابية لكل الغرف في قطاع غزة، مؤكداً أن الانتخابات تعد إنجازًا وطنيًّا يحسب لوزارة الاقتصاد في غزة.

وكانت أجرت الغرف التجارية الأربع "شمال غزة، والوسطى، وخانيونس، ورفح"، انتخاباتها مسبقاً بالتزكية.