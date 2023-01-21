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تركيا تستدعي السفير السويدي جرّاء حرق متطرّف للقرآن أمام سفارتها

21 يناير 2023 . الساعة 08:42 بتوقيت القدس
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المتطرف بالودان يحرق القرآن الكريم

اتهمت تركيا السويد بـ"إعطاء الضوء الأخضر لسياسي يميني متطرف" بإحراق نسخة عن القرآن الكريم أمام سفارتها في ستوكهولهم، السبت، ودانت أنقرة ما وصفته بـ"العمل الاستفزازي"، واستدعت السفير السويدي لديها.

وذكرت قناة "تي آر تي" الرسمية، أن "السويد أعطت السياسي الدنماركي السويدي اليميني المتطرّف، راسموس بالودان، الضوء الأخضر لحرق نسخة عن القرآن خارج مبنى السفارة التركية في ستوكهولم  في 21 يناير (السبت)".

واستدعت وزارة الخارجية التركية سفير السويد لدى أنقرة، "وأبلغته إدانتها بأشدّ العبارات سماح سلطات بلاده بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة أنقرة في ستوكهولم"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

وقالت مصادر دبلوماسية إن الخارجية التركية استدعت السفير السويدي، ستافان هيرستروم، الجمعة، على خلفية معلومات تفيد بأن سلطات بلاده سمحت بحرق نسخة من القرآن الكريم، السبت، قرب سفارة أنقرة في ستوكهولم.

وبحسب المصادر، أكدت الوزارة للسفير هيرستروم إدانتها بأشدّ العبارات لهذا العمل الاستفزازي الذي يرقى إلى مستوى جرائم الكراهية بكل وضوح.

وشدّدت الوزارة على رفضها موقف السويد إزاء هذا العمل، وأن تركيا تنتظر من السلطات المعنية عدم السماح بممارسته.

كما أبلغت هيرستروم بأن إهانة القيم المقدّسة لا يمكن الدفاع عنها تحت ستار "الحقوق الديمقراطية".

المصدر / الأناضول
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