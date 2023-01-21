باحثون يكشفون سر إدمان الكثير من الناس للشوكولاتة

كشف باحثون من جامعة ليدز في المملكة المتحدة السبب وراء إدمان الكثير من الناس للشكولاتة وهو أن نكهتها ليست فقط هي التي تثير حواسنا لكن الملمس الناعم له أيضًا جزء كبير ما يجعلنا نتناول المزيد والمزيد منها، بحسب موقع "ساينس ألرت".

وقال الباحثون إن مزيج الكاكاو والسكر والدهون هو الذي يجعلنا ندمن تناول الشكولاتة، لكن هذه المكونات لها عيوبها الصحية.

وأجرى العلماء اختبار لسان اصطناعيا ثلاثي الأبعاد على لوح شكولاتة فاخر عندما تم تقديم جزء الفم الآلي إلى أربع عينات مختلفة من الشكولاتة الداكنة.

ووجد الباحثون أن محتوى الدهون على الجزء الخارجي من الشكولاتة يكسو اللسان في ذوبان جيد، وإذا كان هذا ينطبق على فم الإنسان، فإن محتوى الدهون المخبأ في جسم قالب الشكولاتة قد لا يلامس اللسان كثيرًا قبل أن يختلط باللعاب وينزلق إلى أسفل حلقنا.

كما تم اختبار اللسان على ألواح الشكولاتة بأربع تركيبات مختلفة من الدهون والسكر والكاكاو، وتراوح محتوى الكاكاو من 70 إلى 99%، في النهاية كانت ألواح الشكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تلتصق باللسان بسهولة.

علاوة على ذلك عندما تلتصق الشكولاتة الدهنية باللسان، تطلق جزيئات الكاكاو مباشرة ضد براعم التذوق في اللسان.

كلما زادت الدهون المحيطة بألواح الشكولاتة احتمالية التصاقه باللسان والخد الداخلي.

وقالت عالمة التغذية أنويشا ساركار: "إذا كانت الشكولاتة تحتوي على 5% من الدهون أو 50% من الدهون، فإنها ستظل تشكل قطرات في الفم، وهذا يعطيك إحساسًا بمذاق الشكولاتة مما يعزز النكهة".

المصدر / وكالات