فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تجفيف الدعم المالي.. سياسة الاحتلال للسيطرة على مدارس القدس

تركيا تستدعي السفير السويدي جراء حرق متطرف للقرآن أمام سفارتها

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم غد الأحد

أسعار الخضار والدجاج بأسواق غزة اليوم السبت

باحثون يكشفون سر إدمان الكثير من الناس للشوكولاتة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الطقس: أجواء صافية ودافئة ولا تغير على درجات الحرارة

زلزال مدمر بقوة 6.8 يضرب شمال الأرجنتين

انستغرام يضع ميزات جديدة للمستخدمين أهمها "وضع هادئ"

إصابة لاعب الزعيم تُقلق الجهاز الفني والجماهير

الطقس: أجواء صافية ودافئة ولا تغير على درجات الحرارة

21 يناير 2023 . الساعة 08:10 بتوقيت القدس
...
الطقس: أجواء صافية ودافئة ولا تغير على درجات الحرارة

 يكون الجو اليوم السبت، بحول الله تعالى، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارد، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأحد يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#طقس فلسطين #الطقس #حالة الطقس #أحوال الطقس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة