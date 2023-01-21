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زلزال مدمر بقوة 6.8 يضرب شمال الأرجنتين

21 يناير 2023 . الساعة 05:53 بتوقيت القدس
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ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر منطقة "سانتياغو ديل إيستيرو" في الأرجنتين ليل الجمعة.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركي، ضرب الزلزال في الساعة (22:09 بتوقيت غرينتش) عند ملتقى دائرة عرض (26.721 جنوبا) وخط طول (63.039 غربا).

كما أشارت هيئة المسح إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 610.7 كيلومتر.

كان زلزال بنفس القوة ضرب شمال الأرجنتين وتشيلي، وفقا للمراكز الوطنية لرصد الزلازل في كلا البلدين، في 11 مايو/أيار 2022.

يشار إلى أن الزلازل ليست شائعة في تلك المنطقة من أميركا الجنوبية.

المصدر / وكالات
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