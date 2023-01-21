انستغرام يضع ميزات جديدة للمستخدمين أهمها "وضع هادئ"

يقدم تطبيق "انستغرام" مجموعة من الميزات المصممة لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في التطبيق، بدءًا من الوضع الهادئ الجديد، وتعمل الأداة كثيرًا مثل إعداد "عدم الإزعاج" في هاتفك.

وعندما يكون نشطًا لن يرسل Instagram الإشعارات إلى جهازك سيعرض ملفك الشخصي أيضًا ملاحظة مفادها أنك "في الوضع الصامت"، وسيتلقى أي شخص يحاول إرسال رسالة إليك ردًا تلقائيًا يفيد بأنك غير متاح.

ويمكنك ضبط الوضع الهادئ لتنشيطه تلقائيًا في أوقات معينة من اليوم، وبمجرد أن تكون خارج تلك الساعات، سيرسل لك Instagram ملخصًا لإشعاراتك، ويمكن لأي شخص استخدام الوضع الهادئ، لكن الشركة تقول إنها ستطالب المراهقين باستخدام الميزة إذا لاحظت أنهم يقضون الكثير من الوقت في التمرير عبر خلاصتهم في وقت متأخر من الليل، والوضع الهادئ متاح ابتداءً من اليوم في أستراليا وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

إلى جانب الوضع الجديد، يقدم انستغرام عددًا قليلاً من الميزات المصممة لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم في الصور ومقاطع الفيديو التي يرونها على المنصة.

على وجه التحديد يمكنك الآن إخبار التطبيق بأنواع المحتوى التي لا تريد أن يوصى بها لك، بدءًا من علامة التبويب، يمكنك تحديد مربعات متعددة والضغط على "غير مهتم" لتشكيل خوارزمية محتوى انستغرام، وسيؤثر القيام بذلك أيضًا على ما تراه عند البحث عن منشورات بالإضافة إلى ذلك، في توسيع لميزة كانت متاحة بالفعل للتعليقات والرسائل المباشرة، يمكنك سرد كلمات محددة وعلامات تصنيف ورموز تعبيرية تريد أن يقوم Instagram بتصفيتها عند التوصية بالمحتوى.

ويمكنك الوصول إلى هذه الأداة من خلال قسم "الكلمات المخفية" في إعدادات الخصوصية في التطبيق، وأحد القيود هو أن المرشحات لن تعمل إلا عندما يكتشف التطبيق الكلمات التي أدرجتها في علامات التصنيف والتعليقات التوضيحية.

يشير انستغرام إلى أنه أضاف مؤخرًا ميزة تسمح للآباء بمشاهدة إعدادات تطبيق المراهقين.

المصدر / وكالات