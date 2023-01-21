إصابة لاعب الزعيم تُقلق الجهاز الفني والجماهير

غزة / مؤمن الكحلوت:

غادر اللاعب عبدالله قفة متوسط ميدان فريق شباب رفح مباراة فريقه أمام الصداقة، مُصاباً بعدما سقط على الأرض عقب اشتراكه في كرة مع اللاعب محمد دهمان.

وتدخل ضباط الإسعاف لإخراج اللاعب من أرض الملعب، نظراً لخطورة الإصابة التي تعرض لها، وتخوفاً من تفاقمها.

وقال محمد الأخرس معالج فريق الكرة بنادي شباب رفح خلال حديثه لـ"فلسطين"، أن اللاعب بحاجة لراحة لمدة لا تقل عن 48 ساعة، ومن ثم سيتم عمل له صورة رنين مغناطيسي، أو فحص إكلينيكي، لمعرفة طبيعة الإصابة.

وأضاف الأخرس، أن اللاعب قفة أفاده بأن قدمه تعرضت لالتواء، ومن ثم شعر بألم في الركبة، مما جعلها محل شك بإصابته في الرباط الصليبي.

وشعر الجهاز الفني وجماهير الزعيم بالقلق، عقب خروج قفة مصاباً بهذه الطريقة، وأثار المخاوف من طبيعة الإصابة التي تعرض لها.