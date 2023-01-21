حكم من غزة يجتاز اختبارات جديدة في ماليزيا

غزة / مؤمن الكحلوت:

اجتاز الحكم الدولي محمد أبو شهلا اختبارات جديدة، تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن دورة " إعداد حكم النخبة ".

وتواجد أبو شهلا خلال الأيام الماضية في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالامبور، وخضع لاختبارات في " اللغه الانجليزيه، وقانون كره القدم، وفيديو، وتحليل حالات تحكيم ،وكتابه تقارير، لياقه بدنيه،

اختبار سرعات".

وسيخضع أبو شهلا لاختبارات جديدة خلال الفترة المقبلة، تهميدا للحصول على النخبة العام القادم، ويواصل في ذات الوقت المشاركة في الأكاديمية التابعة للاتحاد الآسيوي.

يشار إلى أنه يشرف على الدورة عدد من خبراء التحكيم في العالم، أبرزهم حكام سبق له قيادة العديد من مباريات النسخ الماضية للمونديال.