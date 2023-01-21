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بيسكوف: العلاقات مع أمريكا في أسوأ حالاتها

21 يناير 2023 . الساعة 00:52 بتوقيت القدس
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بيسكوف

قالت روسيا يوم الجمعة إن العلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها على الإطلاق، مستبعدة فكرة أن تتغير الأمور قرب منتصف فترة ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "ربما تكون العلاقات الثنائية في أدنى مستوياتها تاريخيا للأسف. لا توجد بارقة أمل في تحسن العلاقات في المستقبل القريب".

وقال بيسكوف "على الرغم من الآمال التي ظهرت على استحياء في بادئ الأمر في جنيف، فإن العامين الماضيين كانا سيئين للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية".

وأعلن الكرملين استعداد موسكو لإجراء مزيد من المحادثات بين رئيس المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز اللذين التقيا في أنقرة في نوفمبر تشرين الثاني.

المصدر / وكالات
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